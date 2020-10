Coronavirus: a palazzo Chigi riunione tra governo, Regioni ed enti locali

Ansa

E' iniziata a palazzo Chigi la riunione tra governo, Regioni ed enti locali in vista del nuovo dpcm con le misure anti-Covid. A presiedere la riunione il premier Giuseppe Conte. Presenti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. I rappresentanti di Regioni, Comuni e Province sono collegati in videoconferenza.