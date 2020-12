Giancarlo Coraggio è il nuovo presidente della Corte costituzionale 

I giudici costituzionali lo hanno eletto all'unanimità, come era accaduto a dicembre 2019 per l'elezione di Marta Cartabia. Tre mesi fa invece il suo predecessore Mario Rosario Morelli era stato scelto a maggioranza: con nove voti a favore, mentre cinque erano andati a Coraggio e uno a Giuliano Amato.

"Sono emozionato, è un momento straordinario" - "Sono emozionato, non lo nascondo - ha detto nella conferenza stampa dopo la sua elezione -. E' un momento straordinario della mia vita. Vorrei ringraziare i colleghi che mi hanno eletto all'unanimità. Si tratta di un riconoscimento non solo della mia anzianità, ma anche una manifestazione di stima e amicizia". Il neopresidente rimarrà in carica fino al 28 gennaio 2022, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale.

Dalla laurea in Legge alla Consulta, la carriera di Coraggio - Laureato in Giurisprudenza, procuratore legale nel 1963, magistrato dal 1965, Coraggio ha attraversato tutte le tappe: prima come giudice ordinario dal 1965 al 969; poi come sostituto procuratore generale della Corte dei conti, fino al 1973; successivamente come consigliere di Stato (con funzioni giurisdizionali e consultive), passando per la presidenza del Tar Marche e di quello della Campania e approdando, nel 2012, al vertice del Consiglio di Stato su nomina dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Coraggio è stato anche giudice sportivo e ha presieduto, dal 2007 al 2012, la Corte di giustizia della federazione gioco calcio.

Il 27 dicembre 1996 a Coraggio è stata conferita l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. All'esercizio delle funzioni giurisdizionali, Coraggio ha alternato rilevanti incarichi di collaborazione con diversi governi della Repubblica: capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Sanità e del ministero dei Trasporti: capo di gabinetto nel ministero dei Lavori pubblici e in quelli del Lavoro e delle finanze, e ancora con i ministri per le Politiche comunitaria e delle Regioni.

Ha collaborato dunque a una serie di riforme legislative: la riforma sanitaria del 1978, la prima legge quadro sul pubblico impiego e quella sui lavori pubblici. Coraggio è stato inoltre capo dell'Ufficio coordinamento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, dal 1988 al 1992, vice segretario generale. Numerosi i suoi scritti, in particolare sul diritto e sul processo amministrativo.