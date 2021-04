Copasir, Fratelli d'Italia lascia per protesta la capigruppo del Senato

Ansa

Fratelli d'Italia ha lasciato la capigruppo del Senato in segno di protesta alla vigilia della riunione del Copasir che sarà presieduta ancora dal leghista Raffaele Volpi. "Abbiamo abbandonato la seduta - spiega Ignazio La Russa - visto che nessun partito ha preso la parola: in una riunione di Ponzio Pilato non potevano essere ancora là. Non è un problema tra noi e la Lega, o interno al centrodestra, ma un problema per il Parlamento e la democrazia".