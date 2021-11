Copasir, chiesti approfondimenti su Renzi e fondi venezuelani per M5s

Ansa

Nell'audizione al Copasir del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, Giovanni Caravelli, sono state trattate le vicende giudiziarie di Matteo Renzi e M5s. Il leader di Italia Viva è sotto la lente d'ingrandimento per i compensi ricevuti da Stati esteri mentre il Movimento per presunti fondi arrivati dal Venezuela. Il Comitato ha chiesto alle procure gli atti delle inchieste per verificare eventuali minacce alla sicurezza nazionale.