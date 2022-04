In diretta la convention di Fratelli d'Italia | Giorgia Meloni: "Usa paghino costo sanzioni, non faremo i muli da soma dell'Occidente"

"Non faremo i muli da soma dell'Occidente" - "Con la stessa fermezza con cui abbiamo invitato il governo italiano a mostrarsi leali con i nostri alleati, oggi chiediamo agli alleati di mostrarsi leali con l'Italia. Perché in questa crisi c'è chi paga di più e chi addirittura potrà guadagnarci. Per questo chiediamo un fondo di compensazione, cui partecipi l'Occidente nel suo complesso. Non posso accettare che Biden dica che le sanzioni avranno un impatto mimimo sugli americani, perché qui l'impatto sarà massimo e sarà il caso che redistribuiamo i carichi perché non faremo i muli da soma dell'Occidente", ha detto Giorgia Meloni.