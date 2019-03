Convegno famiglia, Fontana: nessuna richiesta di revoca patrocinio

Lorenzo Fontana, ministro della famiglia, ricorda che per il contestato Convegno mondiale delle famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo, non c'è stata alcuna richiesta di revoca del patrocinio. "E' stato soltanto richiesto - sottolinea il ministro - l'approfondimento di alcuni aspetti tecnici connessi, per l'appunto, alla concessione del patrocinio, in particolare relativi al pagamento di un ticket d'ingresso".