Conti pubblici,Tria: deficit basso e calo debito con taglio spese

"Per il futuro l'idea è quella di tenere il deficit basso e continuare con l'obiettivo di diminuzione del debito non attraverso l'innalzamento delle tasse ma attraverso più basse spese correnti. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aggiungendo: "Questo è il nostro impegno verso il Parlamento e stiamo lavorando per soddisfare questo mandato con la prossima legge di bilancio".