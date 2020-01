Conte: "Voto Emilia-Romagna non è decisivo per il destino del governo"

Il voto alle Regionali in Emilia Romagna "è importante, ma rimane espressione di una comunità regionale e non decide del destino del governo nazionale". Così, intervistato dal Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte, sottolineando che "quanto alla verifica, si tratterà più esattamente di un "confronto" con le varie forze di maggioranza per impostare l'Agenda 2023, sulla base di alcune priorità che io stesso ho individuato".