Conte: "Verifica in Aula? Siamo concentrati sull'azione di governo" 

"Verifica in Parlamento? Noi siamo concentrati sull'azione di governo, i titoli dei giornali non mi appassionano". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte. "Mi prenderò qualche giorno per poi lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia - ha precisato -. Dobbiamo lavorare tutti e ragionare come fossimo in emergenza perché quando ragioniamo di emergenza riusciamo a coordinarci al meglio".