Conte: "Sul taglio delle tasse sono più ambizioso di Salvini"

"Serve un patto fiscale, non mi accontento della flat tax" - "Sulla flat tax - ha aggiunto - come già detto io sono molto ambizioso. Sono a conoscenza dell'inefficienza e dell'iniquità del sistema fiscale. Occorre una riforma forte e complessiva e avanzata. Non mi accontento di intervenire su un aliquota: voglio realizzare un patto fiscale tra fisco, amministrazione finanziaria e contribuenti. Solo con una visione strategica possiamo far marciare il Paese".



"I numeri reali dei conti italiani li abbiamo noi" - "La Commissione europea ha operato delle proiezioni, una stima, noi invece abbiamo un costante monitoraggio, i numeri reali li abbiamo noi": così Conte ha risposto a proposito delle critiche da parte del governo alle cifre sui conti pubblici sulla base delle quali è partita la procedura di infrazione europea. "Se mi riunisco con i tecnici del Mef e della Ragioneria ho l'aggiornamento concreto quanto meno fino a giugno - ha spiegato - perciò la proiezione nostra è più rispondente alla realtà".



"Serve da tutti un approccio costruttivo" - Quello con l'Ue per evitare la procedura d'infrazione è "un negoziato molto difficile e complesso", ma "a me interessa che ci sia un approccio costruttivo di tutte le parti che siedono attorno al tavolo", ha indicato il presidente del Consiglio spiegando che "l'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa", ma "non possiamo mettere in campo qui pubblicamente le misure" possibili sulla trattativa.



"Nessun segnale di crisi, andiamo avanti" - Il premier ha poi mostrato sicurezza sulla tenuta del governo: "Sono partito con la convinzione acquisita che ci sia un clima di fiducia, di dialogo positivo e costruttivo. Rispetto la stampa ma non esageriamo che addirittura ogni volta le sorti del governo siano appese a quello che scrivete. Non c'è nessun segnale che si torni indietro, stiamo andando avanti e siamo determinati, si tratta di portare sul tavolo proposte concrete".



"Non ancora raggiunto un accordo sulle nomine dei vertici Ue" - Sulle nomine ai vertici delle istituzioni europee, ha sottolineato, "non è stato ancora raggiunto un accordo". "Di nomine abbiamo parlato sino a mezzanotte inoltrata al vertice formale - ha spiegato il premier al termine del Consiglio europeo - è chiaro però che in un vertice a 28, nonostante avessimo i dispositivi elettronici bloccati e fossimo isolati, si ha un po' di pudore e di prudenza a parlare esplicitamente di nomi quando non siamo ancora in una fase finale" perché "chi non vuole bruciare un candidato... ci sono delle tattiche".