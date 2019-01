Conte si confida con la Merkel: "M5s in sofferenza, calano nei sondaggi"

"Il Movinemto 5 Stelle è in sofferenza perché nei sondaggi stanno calando", inizia così la confessione-rivelazione del premier Giuseppe Conte alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, mandata in onda da "Piazza Pulita". "Sono molto preoccupati - aggiunge il presidente del Consiglio - perché Salvini è al 35-36 per cento e loro scendono a 27-26%, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?".