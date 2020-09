Conte: serve un piano condiviso, avvieremo un dialogo con il Parlamento

"E' necessario coraggio, perché dobbiamo reinventare l'Italia, dobbiamo sfruttare questa emergenza per rilanciare il Paese". Lo ha detto il premier Conte, aggiungendo: "Abbiamo un piano di ripresa e ora dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento. Troveremo le modalità per far diventare questo piano un piano condiviso". La prima azione da fare per Conte è "assicurare competitività. Dobbiamo rafforzare le strutture portuali e aeroportuali".