Conte: serve struttura per garantire attuazione del Recovery Plan

Ansa

"Il piano nazionale di rilancio dovrà essere condiviso a tutti i livelli" e dovrà avere "canali preferenziali per la realizzazione degli investimenti e il completamento delle opere". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo a un evento sul "Nuovo bilancio e Next Generation Eu". "Preferenziali significa semplificazione burocratica e dei percorsi normativi e ovviamente una struttura che possa garantire attuazione in tempi adeguati", ha aggiunto.