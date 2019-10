Conte: "Salvini sull'omicidio a Roma? Miserabile speculare"

"Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile". Lo ha detto il premier Conte riferendosi agli attacchi di Matteo Salvini che, sulla rapina a Roma in cui è stato ucciso un 24enne, aveva detto. "Da ex ministro dell'Interno fa male vedere tutta l'insicurezza della Capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine".

"Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell'Interno fa ancora piu' male vedere tutta l'insicurezza della capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine", aveva commentato il leader della Lega.

L'ira di Conte - "Si può ingrassare il consenso in tutti modi, ma se si pensa di lucrare consenso in questo modo lo trovo davvero miserabile", ha sottolineato ancora il premier che, interpellato sulle parole di Salvini ha fatto una premessa: "Qui rischio di arrabbiarmi davvero".



"Solo ieri abbiamo trovato con grande difficoltà, perché si tratta di raschiare il fondo del barile, i fondi per pagare gli straordinari del 2018 alle forze di polizia. Interrogatevi su chi poteva farlo prima e non l'ha fatto. Tutto questo senza andare a toccare le risorse per i rinnovi contrattuali. Quindi non accetto speculazioni su questi fronti", ha aggiunto.



"Se vogliamo parlare di sicurezza - ha concluso Conte al termine di una visita all'azienda Cucinelli - ne parlo in modo serio: ieri fino a tardi ho ricevuto tutti i sindacati di polizia e vigili del fuoco. Parliamo di dati concreti, di cose serie: abbiamo trovato, in una manovra difficile dove avevamo 23 miliardi di Iva da sterilizzare, gli stanziamenti aggiuntivi per completare il riordino delle carriere delle forze di polizia".