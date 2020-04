Conte: "Salvini e Meloni su Mes mentono, noi lotteremo per gli Eurobond"

"Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza". E' il duro attacco del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Al prossimo Consiglio Ue - ha assicurato - lotteremo per gli Eurobond". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui