Conte replica a Grillo: la sua comunicazione non è proprio ortodossa

IPA

Dopo la sferzata di Grillo a Conte in merito alla decisione di tornare a parlare con la stampa, arriva la replica del leader M5s. "Sul piano della comunicazione Grillo ha una visione non proprio ortodossa", osserva Conte ironizzando: "Prima di poter rispondere devo sapere se c'è la Rai. Noi abbiamo solo detto che non saremmo andati alle trasmissioni del servizio pubblico". E spiega: "Poi, come mi è stato chiesto la decisione non è irreversibile".