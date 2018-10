Conte rassicura Juncker: "Manovra solida e strutturata, deficit per la crescita"

Colloquio telefonico tra il premier, Giuseppe Conte , e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker : oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Conte ha ribadito a Juncker che la " Manovra è solida e ben strutturata e che il deficit programmato al 2,4% per il prossimo anno è stato pensato per garantire la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese".

Conte ha inoltre precisato che questo deficit è destinato a rientrare già nel biennio successivo, e anche per questo non impedirà il contenimento del nostro indebitamento.I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro Tria l'illustrazione dei contenuti della manovra al commissario Moscovici, che verrà prossimamente a Roma, e si sono dati appuntamento nelle settimane successive per parlarne personalmente.