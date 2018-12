Conte: "Questa Manovra è coerente, fondamentale il dialogo con l'Ue"

Il dialogo con l'Ue "è fondamentale". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte , parlando alla Camera in vista del Consiglio Ue. "In queste settimane ho lavorato per spiegare la coerenza della Manovra e gli effetti virtuosi nel medio periodo sul tessuto economico e sociale", ha aggiunto. Accanto alle misure a sostegno di lavoratori e imprese, il governo prevede "risposte urgenti ai bisogni dei cittadini con misure di equità sociale sostenibili".

Il presidente del Consiglio ha poi precisato che non andrà a Bruxelles "con il libro dei sogni, ma con lo spettro completo del progetto di riforma del governo: mi confronterò sui numeri, consapevole che la Manovra risponde a esigenze del Paese, ma entro i vincoli europei". Conte ha poi chiarito che "sto continuando a lavorare affinché siano quantificati, con relazioni tecniche, i costi delle misure che destano la preoccupazione degli interlocutori europei, i costi cioè delle misure a maggior impatto sociale". Porterò anche, ha ripreso, "un programma dettagliato di investimenti".



"Urgente fermare l'impoverimento" - "Con le elezioni del 4 marzo - ha poi dichiarato - gli italiani hanno espresso un'urgenza per arrestare l'impoverimento e l'emarginazione derivati dalla crisi e per arrestare i fenomeni negativi di un processo di globalizzazione che ha visto penalizzate ampie fasce della popolazione. Con il programma di governo abbiamo individuato responsabilmente le misure per invertire questa tendenza".



La promessa - Il premier ha poi garantito che "questa Manovra farà crescere l'Italia. Siamo convinti che tutto debba essere realizzato in modo sostenibile per conservare i diritti sociali".