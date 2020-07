Conte: "Pronti a cambiare decreto Salvini per potenziare vera sicurezza"

"Il governo sta lavorando a una modifica dei decreti sicurezza. E' nel progetto su cui ho chiesto la fiducia al Parlamento". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Madrid. "C'è già un'intesa di massima tra le forze politiche - ha spiegato -. Porteremo in Aula un dl in cui potenziamo quella che è la sicurezza, che non significa perseguire persone deboli, ma creare condizioni perché tutti possano rispettare le leggi".