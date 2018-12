Conte: "Non escluso rimpasto di governo, ma per ora ipotesi remota"

Il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno non ha escluso un rimpasto di governo, precisando però che al momento "si tratta di un periodo ipotetico del quarto grado". "Il discorso - ha aggiunto - esula dalla sensibilità del premier e, semmai l'esigenza maturerà in seno a una delle forze politiche, auspico che si giunga a una soluzione condivisa e che non destabilizzi l'esperienza di governo".