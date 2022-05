Conte: "Nessuno scenario di crisi nel governo"

"Non c'è affatto uno scenario di crisi di governo, io sono forse il leader che sta lavorando di più per rafforzare il primo ministro Draghi".

Lo ha affermato il leader del M5s, Giuseppe Conte, che, a proposito delle sue posizioni sull'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina, ha spiegato: "Qualcuno le legge in modo malizioso, quasi che noi ci si diverta a creare problemi all'esecutivo. Ma assolutamente no, non ci sono".