Conte: mancano condizioni per voto dopo l'elezione Capo dello Stato

IPA

Non ci sono preclusioni nei confronti del premier Draghi per il Quirinale. Lo ha ribadito il leader del M5s, Giuseppe Conte. "Ci impegneremo perché sia una figura di alto profilo, come recita la Costituzione una garanzia per l'unità nazionale. Quindi perché escludere Draghi? Ovviamente bisogna verificare che ci siano tutte le condizioni". "Il campo largo progressista è l'orizzonte del M5s", ha spiegato.