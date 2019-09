Conte: legge per stop nuove concessioni trivellazioni idrocarburi

"Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi". Così Giuseppe Conte nel discorso alla Camera prima del voto di fiducia al nuovo governo. "Chi verrà dopo di noi - ha quindi aggiunto -, se mai vorrà assumersi l'irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge".