Conte: "La Manovra non si può stravolgere"

"Il confronto di lunedì è stato normale. Il disegno della legge di Bilancio non è ancora chiuso, ma una volta operata una sintesi non si può riaprire, non può essere stravolta". Lo ha affermato il premier Conte aggiungendo di non temere "il conflitto parlamentare in Aula". Sul rinvio del tetto al contante, ha spiegato: "Nessun passo indietro. E' preferibile da luglio un pacchetto integrato per ridurre le commissioni sui pos".