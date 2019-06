Conte: "L'Italia rispetta regole economiche, ma serve Ue più equa"

L'Italia intende rispettare le regole europee finché saranno in vigore, ma anche "contribuire a cambiarle" ed è "pronta a fare la sua parte per "costruire un'Europa più vicina ai cittadini, pù forte ed equa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, in uscita nel giorno di apertura del G20 di Osaka. Secondo Conte, "bisogna ridisegnare le regole economiche e sociali della governance Ue".