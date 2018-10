Conte: "L'euro è la nostra moneta, per noi è irrinunciabile"

"L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea e dell'Unione monetaria e ci tengo a ribadirlo: l'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile". Lo ha scritto su Facebook il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sottolineando che "qualsiasi altra dichiarazione che prospetti una diversa valutazione è da considerarsi come una libera e arbitraria opinione che non ha nulla a che vedere con la politica del governo che presiedo".