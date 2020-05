Conte: Italia in prima linea nella lotta al Covid, ricevuto grande aiuto

"Sin dall'inizio, l'Italia è stata in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Durante l'apice della crisi, abbiamo ricevuto un grande aiuto dai nostri partner e amici internazionali". Lo ha affermato Giuseppe Conte, precisando che il virus ha "mostrato la fragilità globale. Dobbiamo trasformare questa crisi in un'opportunità per trasformare le nostre società".