Conte incontra presidente Eurogruppo: dialogo sereno e costruttivo

"L'incontro con il Presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, si è svolto in un clima di sereno e costruttivo dialogo". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo: "Abbiamo affrontato i temi attualmente in agenda dell'Unione economica e monetaria e ci siamo soffermati sugli aspetti della nostra manovra che più direttamente riguardano il piano degli investimenti e le riforme strutturali".