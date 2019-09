Conte: "Grande lavoro all'Onu, ora si rientra in Italia"

Giuseppe Conte riassume il lavoro svolto in questi giorni in Usa su Facebook: "Lotta ai cambiamenti climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74esima sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite - prosegue - sono state intense e importanti. Fra poco - conclude - si rientra in Italia, concentrati sul grande lavoro che ci aspetta".