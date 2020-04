Conte: "Governo è politico, ci mette la faccia" 

"Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia" mentre "i governi di unità nazionale" sono "molto improbabili". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Il Giornale in cui ricorda come questo governo stia "operando con coraggio". "Se non fosse così - aggiunge - sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione". E su Mario Draghi dice: "Non è persona che si lascia tirare per la giacchetta".