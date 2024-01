Conte: "Il governo M5s-Lega fu tra i più rivoluzionari"

Il governo M5s-Lega "è stato uno dei più rivoluzionari".

Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Abbiamo realizzato lo spazzacorrotti, una delle norme più avanzate contro la corruzione, il decreto dignità e il reddito di cittadinanza, misure che il Pd non era riuscito ad approvare in precedenza - ha aggiunto -. Poi abbiamo pagato un dazio politico, ossia i decreti Sicurezza. Da parte di Salvini c'era un atteggiamento muscolare e a tratti arrogante contro i migranti. Io invece lavoravo per la redistribuzione con i partner europei".