Conte: "Giù tasse a redditi medio-bassi e a imprese"

Conte: "C'è svolta, Ue e mercati scommettono sull'Italia" - "Durante la mia visita a Bruxelles - ha quindi spiegato il premier -, ho avuto conferma che l'Italia si trova a un punto di svolta, una sfida cruciale. Gode oggi di un prezioso capitale di fiducia che, se sarà speso al meglio, produrrà effetti benefici nel breve, medio e lungo periodo".



Il cambio di passo è evidente sui mercati che, come si vede dalla "sensibile riduzione dello spread", "scommettono con forza sulla capacità dell'Italia di recuperare il treno della crescita economica e sulla nuova fase politica".



Conte: "Chiederò investimenti verdi fuori da deficit" - Sempre nel quadro del rilancio dell'economia italiana e dei rapporti con l'Europa, Conte ha quindi parlato dell'attenzione "massima" della Ue per il "Green New Deal": il "contributo dell'Italia a questo passaggio cruciale della programmazione sociale ed economica europea sarà quello di lavorare affinché gli investimenti verdi da parte degli Stati membri, siano quanto più possibile incentivati. Per questo, chiederemo l'esclusione degli investimenti verdi dal calcolo del deficit, ai fini del rispetto del patto di stabilità e crescita".



Conte: "Ho proposto patto con l'Europa, Sud al centro" - Conte, presente alla Fiera del Levante di Bari, ha poi specificamente parlato dei progetti per il rilancio del Sud. "Mai come adesso - ha spiegato -, il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica non solo italiana, ma europea. Il tema sarà parte integrante del "patto con l'Europa" che ho anticipato e proposto mercoledì a Bruxelles".



Conte: "Fondo per imprese che tutelano sicurezza sul lavoro" - Commentando poi la morte, avvenuta ad Altamura, di un giovane sul lavoro, il premier ha spiegato che "con un apposito fondo incentiveremo le imprese che adotteranno prassi socialmente responsabili e che porranno la massima attenzione alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori. Non è tollerabile che nei luoghi di lavoro, si possa morire o subire gravi infortuni: perciò nel programma di governo abbiamo rimarcato l'importanza di un piano di prevenzione degli infortuni sul lavoro".



Conte: "Mi impegno a candidare Bari per il G20" - Infine il premier ha lanciato la candidatura di Bari come città ospitante per il G20 del 2021. "L'attività istruttoria è ancora in corso ed è molto complessa ma prendo l'impegno a considerare con la massima attenzione la candidatura di Bari per il G20" che l'Italia ospiterà nel 2021. "Lo devo alla comunità pugliese di cui anche io faccio parte, che è sempre stata molto operosa. E lo devo ai suoi vertici, Emiliano e Decaro che hanno sempre dimostrato grande lealtà e correttezza istituzionale, grande senso di responsabilità".