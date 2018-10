Conte: "Escludo modifiche significative alla Manovra"

Non ci saranno modifiche significative alla Manovra rispetto al testo redatto. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Addis Abeba, in Etiopia, dove è in visita. Il premier ha spiegato che "la Manovra è stata elaborata, meditata e studiata". Nel percorso in Parlamento "potremmo valutare qualche intervento - ha quindi aggiunto il premier - ma è stata costruita in termini integrali e pensare di modificare qualcosa di significativo lo escluderei".

"E' chiaro - ha ribadito Conte - che la Manovra l'abbiamo elaborata, meditata, studiata in tanti mesi, incontri, settimane di lavoro. E' chiaro che potremo valutare qualche intervento ma la manovra è stata costruita in termini integrali quindi pensare di poter modificare qualcosa di significativo lo escluderei. Valuteremo se verranno suggerimenti ma è stata costruita in modo articolato e ben meditato, è assolutamente escluso che in questo momento ci sia la necessità di intervenire".



Alitalia, serve una Newco - "C'è massimo impegno da parte del governo per rilanciare Alitalia e il suo ruolo strategico per l'offerta del turismo in Italia". E' quanto dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "So che il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sta facendo un ottimo lavoro per il rilancio di Alitalia: creare una partnership tra Fs e uno o più aziende partecipate dello Stato va in questa direzione. Oggi la competitività dell'impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi accessibili e orari intelligenti", aggiunge. "L'ingresso di Ferrovie, in questo senso, permetterebbe ad esempio di lavorare al biglietto unico treno-aereo".