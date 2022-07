Conte: "Draghi si assume responsabilità delle sue scelte"

"Come noi ci assumiamo la responsabilità dei nostri comportamenti, anche Draghi si assume la responsabilità della sua decisione.

Le dimissioni del presidente intervengono in un momento in cui l'ultimo voto di fiducia espresso certifica che esiste una maggioranza che gode di ampi margini numerici". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte. Dopo la votazione al Senato sul dl aiuti, "il presidente Draghi ne ha tratto le conseguenze che ha ritenuto. Confidavamo che potesse optare per un percorso diverso", ha spiegato Conte.