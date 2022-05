Conte: "Draghi riferisca in Parlamento prima di andare a Washington e Kiev"

Giuseppe Conte torna a chiedere che il premier Draghi riferisca in Parlamento sulla posizione dell'Italia sul conflitto in Ucraina.

"In che Paese viviamo? Vi pare una notizia il fatto di chiedere che un presidente del Consiglio vada in Parlamento prima di viaggi importante come quelli in programma a Washington o a Kiev?", ha domandato il leader del M5s.