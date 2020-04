Conte: dal 14 aprile aperte cartolerie, librerie e negozi per neonati

"Dal 14 aprile potranno riaprire cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, annunciando il nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus. "Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui