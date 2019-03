Conte: "Da Memorandum buone ricadute, no rischi per la sicurezza"

"Sul piano della cooperazione economica, l'obiettivo per l'Italia è quello di riequilibrare la bilancia commerciale e intensificare i flussi di investimento tra i due Paesi. Su questo fronte ci aspettiamo importanti ricadute positive". Così il premier Conte torna, con un post su Facebook, a commentare la firma del Memorandum con la Cina sulla Via della Seta. "Il tutto - ha quindi aggiunto - senza alcun rischio per la sicurezza nazionale".