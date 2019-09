Conte: con l'Ue lavoriamo a un un piano di rilancio del Mezzogiorno

Il governo sta lavorando a "un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno" che sarà "parte integrante del 'Patto con l'Europa' che ho proposto ieri a Bruxelles". A spiegarlo è Giuseppe Conte in una lettera che il premier ha indirizzato al "Quotidiano del sud". Per Conte è necessario "lasciare alle spalle quei sentimenti di rassegnazione che finiscono per deprimere anche i migliori slanci" perché oggi c'è "una grande occasione di riscatto".