Conte: chi ha insultato la Meloni è fuori dal M5s, basta Vaffa day 

IPA

Mario Socrate, il candidato pentastellato di Busto Arsizio (Varese) al centro delle polemiche per gli insulti alla presidente di FdI Giorgia Meloni "è fuori per quanto ci riguarda dalla nostra lista". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, spiegando che "abbiamo idee e progetti forti, non abbiamo bisogno di offendere gli altri" e che è il momento di dire basta ai Vaffa day: "Questo nuovo corso si svilupperà in questa direzione".