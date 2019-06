Conte: "Attenti a sfidare Ue, i cittadini pagherebbero conseguenze"

Il premier Giuseppe Conte invita a fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Se viene aperta davvero, farà male all'Italia". In un'intervista al "Corriere della Sera" Conte sottolinea come una simile eventualità "ci assoggetterà a controlli e verifiche per anni. Senza considerare che potrebbero essere messi a rischio i risparmi degli italiani...".