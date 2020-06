Conte apre gli Stati generali dell'Economia: "Investire in bellezza"

"Nell'ambito di questo progetto rientra anche l'investimento nella bellezza" dell'Italia. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aprendo gli Stati generali per il rilancio del Paese. "La scelta di Villa Pamphilj come location che è apparsa a qualcuno inusuale, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio, dobbiamo far in modo che il mondo intero concentri la sua attenzione sulla bellezza del nostro Paese".