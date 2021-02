Conte al vertice M5s: "Primo giorno da leader? Non mi risulta"

Ansa

C'è anche il premier uscente Giuseppe Conte al vertice pre-consultazioni del Movimento 5 stelle alla Camera. Alla domanda se per lui sia il primo giorno da leader del movimento, la replica è: "Non mi risulta". E a chi gli chiede se la giornata di oggi segni per lui un nuovo inizio risponde: "Lo saprete". All'incontro ci sono anche Beppe Grillo, il capo politico Vito Crimi, i ministri M5s e Davide Casaleggio.