Conte: "Aiuteremo i più deboli e rilanceremo la crescita"

"Come ha detto il presidente Mattarella, sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti, doveri. Significa responsabilità perché ognuno di noi è protagonista del futuro del nostro Paese". Così il premier, Giuseppe Conte, commenta il discorso del capo dello Stato, spiegando che il governo sarà "al vostro fianco, lavoreremo con voi e per voi" per "continuare ad aiutare chi è in difficoltà e a rilanciare la crescita".