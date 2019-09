Conte ai sindacati: "Giù le tasse e conti in ordine, si inizia dal lavoro"

"Remiamo insieme per il Paese" - L'ascolto delle parti sociali è "un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire - ha spiegato Conte in apertura dell'incontro -. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di remare insieme per il bene del Paese".



Il tema della sicurezza sul lavoro al centro dell'agenda - Il premier ha fatto poi riferimento anche al "tema della sicurezza sul lavoro che è al centro dell'agenda di governo" e alla necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi incidenti sul lavoro.



Landini (Cgil): "Impegno del governo a definire incontro prima della Manovra" - "Si riapre un canale di confronto e discussione con le organizzazione sindacali". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine del tavolo a palazzo Chigi con il governo. In particolare la Cgil, ha detto Landini, accoglie "favorevolmente l'impegno a definire, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, un calendario di appuntamenti, così da avere un altro incontro in cui il governo prima della legge di Bilancio, ovvero di metà ottobre, dovrà dire concretamente cosa intende fare, andando oltre i titoli. Poi definiremo una serie di tavoli tematici di approfondimento".



Furlan (Cisl): "Da Conte un buon inizio, ora scossa all'economia" - "Un buon punto di partenza il programma esposto dal presidente del consiglio, ma ora bisogna individuare un percorso comune con il governo per dare una scossa all`economia". E' quanto ha sottolineato la leader della Cisl, Annamaria Furlan, a Palazzo Chigi. "La crescita zero significa meno risorse per gli investimenti, per il lavoro e i più deboli - ha detto -. Positivo riconfermare il ruolo centrale dell'Italia in Europa e la progressività del sistema fiscale. La riduzione delle tasse e' fondamentale per alzare le buste paga dei lavoratori e sostenere anche le imprese che producono per il 75% per i consumi interni. Ma bisogna ridurre le tasse anche a milioni di pensionati che sono i più tartassati in Europa. Un segnale bisogna darlo chiaro nella Manovra".



Barbagallo (Uil): "Dal governo cambio di passo, svolta sul fisco" - E' apparso soddisfatto anche il leader della Uil, Carmelo Barbagallo: "Apprezzo l'invito a remare tutti nella stessa direzione - ha affermato -. Abbiamo visto un cambiamento di passo di questo governo. Tuttavia, voglio segnalare alcune nostre preoccupazioni. I pensionati hanno sempre fatto da bancomat del Paese. Ora serve una svolta, bisogna dare un segnale positivo ai 15 milioni di pensionati che, peraltro, svolgono anche una funzione di ammortizzatori sociali. Serve l'adeguamento delle pensioni, dunque, e l'avvio delle commissioni per la separazione della previdenza dall'assistenza e per l`individuazione dei lavori gravosi".