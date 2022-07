Conte a Pd: agenda Draghi lontana dalla nostra agenda sociale

"È vero, Enrico.

L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal M5s, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte". Così in un post il leader M5s, Giuseppe Conte, replica a Enrico Letta che aveva parlato di "Italia tradita". "L'agenda Draghi da voi invocata - ha quindi aggiunto l'ex premier - ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente".