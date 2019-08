Consultazioni, Zingaretti: sostegno a nuova iniziativa governo | "Ok a premier indicato da M5s"

Ore decisive, dopo l'ennesima frenata della mattina che fa tornare in bilico l'intesa per un governo giallo-rosso, per il futuro della legislatura. Zingaretti accetta il nome di Giuseppe Conte per la premiership ma, ai microfoni dopo le consultazioni al Colle, chiede un governo politico di svolta e che non sia la staffetta del precedente.Ora tocca ai rappresentanti di Forza Italia, Lega e infine M5s.