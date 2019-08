Consultazioni,Salvini:"M5s? Disposto a ragionare se no diventano sì"

Dopo le consultazioni al Quirinale, Matteo Salvini non chiude la porta agli ex alleati di governo del Movimento 5 Stelle. "Leggo che alcuni dei no sono diventati dei sì, che ci sono parlamentari M5s disponibili a fare una Manovra coraggiosa fatta di crescita, investimenti, flat tax", ha detto. Il leader della Lega si è detto disponibile a "ragionare" per "migliorare programma e squadra": "Io non porto rancore, guardo avanti e mai indietro".