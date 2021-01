Consultazioni, Renzi: "A Mattarella non abbiamo fatto il nome di Conte"

Ansa

Italia Viva non ha fatto il nome di Giuseppe Conte come incaricato di un mandato esplorativo per il nuovo governo. Lo ha spiegato Matteo Renzi al termine delle consultazioni con Sergio Mattarella. "Siamo in una fase precedente: vogliamo capire se Italia Viva è una forza politica le cui idee servono o no. Vogliamo parlare di contenuti e non di nomi, di scuola e non di ministeri", ha detto l'ex premier.