Consultazioni, Meloni: no a governo senza maggioranza popolo

"Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile, rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione". Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgia Meloni. "Diciamo no ad un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volonta' popolare e della nostra democrazia", ha aggiunto dopo il colloquio col presidente Mattarella