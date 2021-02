Consultazioni, Meloni: "FdI non voterà la fiducia a Mario Draghi"

ansa

"Abbiamo ribadito a Draghi che FdI non voterà la fiducia al suo governo". Lo ha detto Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. La leader di Fratelli d'Italia ha poi sottolineato che si tratta di "una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti. ma l'Italia non è democrazia di Serie B".